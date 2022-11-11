玉山金（2884）今(11)日召開法人說明會，公布2022年前九月營運概況。玉山金前三季自結淨收益400.4億元，稅後淨利116.4億元；金控每股稅後盈餘(EPS)0.82元、股東權益報酬率(ROE) 8.18%。玉山金深化財管業務，前三季高端顧客戶數及資產管理規模成長近兩成。

全球經濟面臨許多不確定性，終端需求下滑及庫存調整影響台灣出口，但全年GDP仍溫和成長，玉山放款餘額較去年同期成長11.3%，其中外幣放款年成長23.9%，存款餘額成長11.8%，淨利息收入成長21.2%。玉山連續兩年攜手優質企業舉辦「ESG永續行動倡議」，積極發展永續連結貸款、再生能源融資及ESG產業授信，協助顧客發行永續債券，截至2022年前三季，玉山各類永續相關授信佔法金放款總餘額34%。玉山營運規模成長同時展現良好的風險控管能力，資產品質優良，本季逾期放款比率(NPL)為0.16%，備抵呆帳覆蓋率740.3%。

前三季淨手續費收入145.8億元，其中財富管理前9月淨手續費收入60.2億元，面對劇烈波動的市場環境，玉山協助顧客穩健守護資產，並提供安養信託等長期資產規劃服務，高端顧客戶數及資產管理規模均成長近兩成，私人銀行業務結合金控整合資源，滿足顧客資產配置、信託規劃、稅務諮詢、企業接班及資產傳承等服務，財富管理整體表現榮獲The Asset雜誌「台灣最佳財富管理銀行」及「台灣最佳ESG私人銀行」雙重肯定。展望未來，玉山將持續深化高資產顧客經營，開辦財富管理2.0業務，以多元產品及服務滿足顧客需求。

玉山金控總經理陳美滿表示，今年經營環境變化快速，美國聯準會啟動前所未見的快速升息，加上地緣政治、通貨膨脹等多重因素，造成股債市場劇烈波動，全球企業更需配合近年興起的ESG及淨零碳排趨勢。玉山積極提升組織韌性因應各項風險，攜手企業低碳轉型，除積極衡量氣候變遷的風險外，更進一步評估自然環境變化的潛在威脅與機會，全面提升玉山對氣候相關風險及環境風險之管理能力，跨越綜合績效、企業社會責任及永續發展三座大山，與顧客一起面對各種風險，共同達成2050淨零轉型的目標。