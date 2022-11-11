警方向上溯源，查獲幕後金主李姓男子到案。（翻攝照片／林郁平）

警方訊後，將李嫌等18人移送法辦。（翻攝照片／林郁平）

刑事局偵查第二大隊清查165被害案件金流，發現竹聯幫信堂24歲陳姓男子成立詐欺水房集團，指揮旗下成員在桃園市龍潭區承租民宅作為監控人頭帳戶的據點，以「假求職」名義上網招募民眾提供帳戶供詐欺集團轉帳洗錢，再指揮旗下車手提領贓款。

警方報請桃園地檢署檢察官方勝詮指揮偵辦，與桃園分局、龍潭分局、基隆市刑大、北投分局共組專案小組，陸續執行3波搜索拘提行動，在桃園市龍潭區、中壢區及新北市蘆洲區等地將幕後36歲李姓金主、轉帳手及車手等18人逮捕到案，查扣現金26萬多元、BMW自小客車BMW1部、點鈔機、手機17具、筆記型電腦、存摺10本、提款卡8張等贓證物。其中，負責監控人頭帳戶的4名嫌犯遭犯嫌羈押禁見。

警方調查，嫌犯為防止人頭帳戶反悔落跑，指揮旗下小弟負責監控人頭帳戶，並在人頭帳戶抵達時搜身、沒收手機，至少有3名被害人曾遭軟禁。另為避免在轉帳、提領贓款過程中遭警方查緝，集團成員間還各自扮演不同「幣商」，偽造虛擬貨幣交易紀錄企圖騙過警方，初估該詐欺水房至今洗錢金額達8000萬元。全案訊後，依洗錢、詐欺、組織等罪嫌移送法辦。