已經預約名人堂一席的道奇王牌左投柯蕭（Clayton Kershaw），球季末再度成為自由球員，由於身手依舊健在，許多球隊也非常希望延攬這位曾經的第一左投，尤其柯蕭出身德州，遊騎兵是最積極想簽下他的隊伍，只是據美媒《The Athletic》的記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，柯蕭已經接近與道奇達成1年合約協議，具體內容條款仍不清楚。

儘管休賽季未獲得道奇提出合格報價，柯蕭仍有望留在效力15年的老東家，《The Athletic》記者羅森索證實，道奇將以1年合約迎回這位資深左投，去年球團就沒有將柯蕭列在合格報價名單，主要是因為不想造成他太多壓力，讓柯蕭能好好決定未來。

遊騎兵是柯蕭從小支持的隊伍，加上與前大聯盟投手、現任遊騎兵總管的克里斯楊（Chris Young）交情匪淺，傳出柯蕭有意願回到家鄉球隊效力，只是非常珍惜每年奪冠機會的他，仍再次選擇生涯首支、也是目前唯一效力的大聯盟球隊。

明年賽季道奇的先發陣容當中，柯蕭、烏瑞亞斯（Julio Urias）、梅伊（Dustin May）及岡索林（Tony Gonsolin）是確定的4人，上季投出生涯年的安德森（Tyler Anderson）則獲得合約報價，在20日前他都可以選擇接受或拒絕。