台南地方法院11日針對台南殺警案召開準備庭，「誰開了第一槍？」成為檢方與被告林信吾的法扶律師團攻防爭點。辯方主張，被告在訊問筆錄中，對開5或6槍前後供詞不一，質疑警員凃明誠先開1槍示警後，林才搶槍朝巡邏車連開5槍；但檢方卻反駁，指林從凃的槍套搶槍連開6槍。林雖認罪，但卻說記不清了。

針對檢方起訴內容及追加脫逃等罪嫌，法官詢問林信吾有無意見時，他都面無表情答稱「沒有意見」。林的律師團則要求拷貝林的偵訊筆錄，並要求針對案發當下林因喝酒有無符合刑法第19條的情況聲請精神鑑定，以及量刑前社會鑑定程序，獲法官同意送請嘉南療養院鑑定。

至於殉職警員凃明誠的二姊則當庭落淚表示，每次來到這裡就像抱一顆炸彈，聽到檢方及律師攻防時，一次又一次的爆炸，但她會把自己撿起來、修理好；她的弟弟才是最痛苦、最孤單的，她願意一次又一次來這裡，為弟弟做些微不足道的事，希望庭上能夠理解、同理，她們會一次又一次來，就是希望這個社會可以有變好的可能性。

隨後，她激動地起身對林信吾法扶律師團的3名律師嗆，你們「知不知道什麼叫良知？」竟然要幫林辯護，此舉驚動法警上前。

法官安撫表示，辯護律師有其職責，這是件非常遺憾的事，法院也請家屬能夠理解，法院盡全力調查，就是希望完整蒐集證據，以免訴訟來來回回。她能理解每次開庭對家屬都是一次煎熬，也是很大的折磨，但此案需要一點時間，也請家屬理解。

殉職警員曹瑞傑的哥哥也說，今早出門前，曾告知阿嬤要出庭，阿嬤吵著要到庭，但擔心她當場昏倒勸阻。不過，阿嬤請他轉述，「返回天上喝咖啡時，希望看到凶手被判死刑並槍決」。他還不滿林信吾的家屬沒有向他們道歉，嗆說「一家人都沒有教養，也難怪一家人都這樣」。

至於檢方聲請法醫研究所法醫、台南市警局鑑識中心主任及犯發後搭載林信吾離開現場的計程車司機等3人出庭作證，但因林的辯護律師團認為沒有必要，法官裁示將待合議庭評議。