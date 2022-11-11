驅動IC廠敦泰（3545）今日召開董事會後決議，由於公司部份產品淨變現價值已低於存貨成本，當中大多為手機、平板TDDI產品線，因此在2022年第三季將依據國際會計準則第2號公報之規定，認列存貨跌價及呆滯損失共24.97億元，2022年第三季的稅後每股淨損為13.57元，累積2022年前三季的稅後每股淨損為9.53元。

敦泰2022年第三季每股淨值將由2022年第二季約51.72元降至約40.31元。敦泰表示，受到疫情反覆、俄烏戰爭、通膨、及全球總體經濟環境不佳的影響，終端需求自今年Q1以來持續下修，供需失衡也使產品價格面臨降價壓力。

在需求減緩及產品降價的雙重打擊下，導致市場售價低於存貨成本，經與會計師評估，敦泰將依據國際會計準則第2號公報之規定，提列存貨跌價及呆滯損失共24.97億元。

敦泰認為隨著上述存貨跌價及呆滯損失的提列，搭配與客戶及供應商協調修訂長期供貨合約（LTA）的部份條款，將有助於未來公司庫存的去化速度，財務狀況也將更加健全。後續搭配新產品陸續問世，整體營運將能維持穩定前進，重新恢復成長的態勢。

敦泰表示，在打消24.97億元庫存後，若後續產品出售價格可高於認列跌價的產品平均單價將有機會回沖至財報，若售價沒有高於提列產品平均單價則不可回沖至財報。且在本次提列過後，仍有高達70億元的庫存在手，預計要到明年下半年才可望消化完畢。