高雄市長政見發表辯論會在即，湧言會高雄市議員候選人11日聯合公布「高雄市民檢驗柯志恩從政價值的15個申論題」，他們共彙整「6大面向、15大指標」，在政見發表會前1天幫柯志恩「考前猜題」，考題內容包括漲學費、婦幼政策等議題外，更加碼提問「是否將迫使停辦大港開唱」，對此，柯志恩回嗆這些都是已經回答過的考古題。

高市議員候選人李雅慧指出，考題6大面向包含「學費漲價一百分」、「威權復辟會成真」、「女性平權都吸沉」、「空間活化『柯』0分」、「青創文創都『發分』」、「面對中國不吭聲」，全部15個問題當中，都是從柯志恩參選至今湧言選將持續提問的內容。

高市議員候選人黃文益表示，柯志恩先前曾在國會殿堂逼問時任文化部長鄭麗君「大港開唱」的活動內容，助韓粉攻擊這場對高雄觀光具有指標意義的音樂盛宴，前市長夫人李佳芬更曾在2年前幫競選立委的柯志恩站台時，指出「大港開唱讓許多媽媽放聲痛哭」，質疑柯志恩未來若當選市長是否會迫使「大港開唱」停辦？

高市議員候選人黃雍琇指出，柯志恩先前對部分問題雖曾有回答，但都是用「妖言惑眾」、「多讀點書」等宛若小學生吵架的情緒性字眼閃躲回應，且競總發言人、新聞稿等都是如此，完全沒有市長候選人的格調，若用這種態度上辯論台，會讓人有「女版韓國瑜」的既視感。

高市議員候選人鄭孟洳說，若柯志恩「考前惡補」的辯論導師是韓國瑜，該場辯論會恐怕會變成一場「陳秀才遇到柯天兵」的鬧劇，呼籲柯志恩就湧將準備的題庫好好準備，避免讓自己輸得一塌糊塗。

高市議員候選人鄭孟洳林智鴻認為 ，陳、柯同台辯論，將成為「看好高雄」與「唱衰高雄」的對決，也是「挺青年市長」與「漲學費立委」的對比，更是城市願景應何去何從的選擇。

高市議員候選人李雨庭強調，希望辯論會當天別重演2018年韓國瑜辯論失利，結果韓粉反帶風向誣指陳其邁「戴耳機」的奧步，也不要有更多令大家嘆為觀止唱衰高雄的言論。

對此，柯志恩競辦回嗆，湧言會候選人所謂的考前猜題，都是柯志恩早已回答過的「考古題」，建議他們回去多看新聞，別浪費社會公器，露出自己沒做功課的馬腳。