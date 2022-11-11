雖說嫌貨才是買貨人，但是在房市交易中，有許多黑心房仲刻意嫌棄房屋條件，企圖營造賣價不佳的假象，勸說屋主以賤價出售。接著再聯手投機客以低價購入，轉手賺取差價。永慶房屋謝宗憲經紀人就曾經遇過類似情事，但他細膩挖掘房屋優勢、找到適合的買家，一周內幫助屋主圓滿售屋，還挽回250萬元的差價。

黑心房仲嫌屋差 以行情9折賤賣屋主房

2021年，永慶房屋謝宗憲經紀人接到一位屋主的委託，希望出售一間位於江子翠的房屋，想請謝宗憲協助估價。謝宗憲調出實價登錄資訊跟屋主說明，房屋周遭的平均行情大約坐落在50-55萬元之間，根據屋主房屋約52坪的坪數計算，再加上車位，總價建議設定在2850萬元至3100萬元之間。謝宗憲也提供「誠實房價報告書」讓屋主了解房市周遭的行情資訊。

屋主向謝宗憲表示，除了永慶之外，他還委由其他房仲協助售屋，但是該名房仲稱說房屋屋齡高、屋況不佳，建議2700萬元才有機會成交，還說行情就是這樣。謝宗憲的估價會不會太樂觀了？謝宗憲說，房屋的屋況當然會影響總價，但要到現場檢查才能知道。

結果謝宗憲到現場查看屋況後，發現屋齡雖然高，但是屋況維持得很好，而且格局方正、採光也佳，公設比又低。於是謝宗憲對屋主說，屋況沒有大瑕疵，還有格局、採光等優勢，要賣到3000萬元一定有機會，總價2700萬元幾乎是市場的9折行情，確實是低估了。

永慶聯賣制度1周內以正常行情順利售屋

屋主深感認同，但也透漏其他房仲幾天前向他說，已經找到有興趣的買家願意用2750萬元的價格購屋，還對他說過了這個村就沒這個店，要他趕緊簽約。謝宗憲表示，2750萬元的價格真的太低，請屋主給謝宗憲一點時間，一定能幫助屋主以正常行情售出。屋主因此也委託謝宗憲協助售屋。

接到委託後，謝宗憲便運用永慶房屋「團隊聯賣」售屋，沒多久就找到適合的買家。買家第一次看房就對房屋讚不絕口，非常喜歡房屋的格局和景觀，一周內就跟屋主以總價3000萬元成交。交屋後，屋主不斷感謝謝宗憲，幫助他在短短時間內順利成交，還挽回250萬元的差價。

黑心房仲嫌棄房屋 刻意壓低屋主對房價期待

謝宗憲表示，房市上有許多黑心房仲，沒有挖掘房屋優勢，卻以嫌棄房屋屋況、格局、環境的方式刻意估低價，壓低屋主對房價的期待，接著再聯手投機客以稍高的價格表達購屋意願。許多屋主因誤信了過低的價格，以為投機客的出價是大好機會而售屋。殊不知正中黑心房仲和投機客下懷，買下房屋的投機客便以高價轉手出售，賺取暴利。

屋主若要避免此類情事，一定要多方徵詢房仲業者的估價、請房仲提供完整實價登錄資訊，檢查房仲業者是否有刻意隱瞞成交行情的狀況，最後選擇誠實房仲為自己服務才有保障。永慶房屋提供「誠實房價報告書」，內有完整成交資訊；以及「真房價保證」，宣示不炒房不賺差價，如永慶房屋經紀人未落實相關誠實服務，最高賠償賣方4倍服務費、買方最高400萬元。謝宗憲表示，永慶房屋會持續以「先誠實再成交」的精神，維護每一位消費者的權益。