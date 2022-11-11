「登山女神」曾格爾被質疑13小時攻頂世界第8高峰紀錄疑造假，GPS紀錄更被職業登山家張元植吐槽「無法相信紀錄為真」，不過她則PO文駁斥所有紀錄都是一步一腳印爬上去的，完全不需要造假，這讓美女律師李怡貞再次開砲：「不要死留著敗壞風氣汲取私益」。

李怡貞先前轉發外媒質疑曾格爾紀錄造假相關分析，接著表示：「台灣是個很容易原諒人的國家」，總是怕惹事而容忍惡行，接著提到曾格爾反告正宮誹謗一事，忍不住狂酸：「錯的人先喊告，濫用訴訟資源、法院案件超量，告不贏甚至被判賠再來說沒辦法控制人要怎麼講，然後繼續用爭議帶來的流量吸金，善良的人繼續掏錢，這樣的惡性循環，只會造成更多正當的不當得利」。

昨(10日)李怡貞再度發文，只見她氣憤表示自己看不慣人裝無辜裝可憐，被抓包先喊要告自清，之後再利用白蓮花之姿態，利用他人資源或金錢永遠墊高自己，明明沒實力卻靠著關係甚至情勒上位，遭到外界質疑後，又擺出遭到別人誣蔑的清高樣，怒斥：「這種人麻煩該去火星就去，不要死留著敗壞風氣汲取私益」。

李怡貞強調沒有任何人要求她發文。(女人大律師李怡貞臉書)

李怡貞更在留言區自清：「我沒有什麼陣營，更沒有收錢辦事」，表示自己為了了解登山領域才評論，除了國外內外資料，還把netflix 相關影集都看過，強調沒有任何人要她發文，只是覺得社會風氣不該變得這麼噁心。