台中市長盧秀燕重視傳統市場的永續經營。圖/台中市政府提供

位於台中市逢甲大學旁的逢甲觀光夜市早已遠近馳名，此次獲經濟部核評為最高榮譽的五星優良市集，可說是實至名歸；但同時獲五星優良市集的台中市建國公有零售市場卻鮮為外地人知曉，前來台中觀光旅遊的民眾，下回可別錯過這兩個台中市最具指標的早市與夜市。

有巴洛克風格的建國市場充滿熟悉的人情味。 圖/台中市政府提供

建國公有零售市場於105年搬遷現址(東區建成路500號)，新建國市場整個設計是結合中區日式時代街屋及西方文藝復興時代巴洛克式建築元素，外觀是一棟既現代又復古的4層樓紅磚綠建築，內部劃設整齊一致攤鋪位，統一招牌規格，共711攤鋪位。

以道地美食聞名的第二市場最受到顧客青睞 以道地美食聞名的第二市場最受到顧客青睞 。圖/台中市政府提供

遷建後的建國市場除了有舒適的休閒購物環境外，停車也相當便利，發揮傳統零售市場功能，也因應了不同族群的需求，賦予傳統市場兼具現代化功能。建國市場的五星名攤包括：新隆發醬園、濟生蔘藥行及源和冷凍食品行；四星名攤包括：利輝鮮魚行、劉記食品行、聯寬商行、岱丸日、華哥水產、明軒商行、伊那田園農產、宸傳統手工貢丸、順發冷凍食品行及九鋒菇園。

在年輕世代接棒傳承攤鋪位逾八成後，他們接受現代化的改變能力非常的強，接受度也高，許多攤商自行經營Line或臉書，甚至將自家商品以Line貼圖行銷，獲得許多回響，成功推廣商品，打開通路，提升市集整體形象，因此，建國市場可以說是公、私協力的最佳典範之一，攤商總計獲得285顆星，堪稱中部第一的市場，稱之為「第一名的菜市仔」，也不為過。

此外，早已成為國內指標性夜市之一的逢甲觀光夜市，更是台中形象的門面；在管委會持續改進與提升，今年並首度獲得五星優良市集認證，有1家五星攤、2家四星攤、31家三星攤、45家二星攤，總計196顆星，其中五星名攤為激旨燒鳥二店，四星名攤則有牛B葫蘆王及金莎蛤仔。

另外，此次獲四星解認證還有霧峰公有零售市場。該市場自100年起屢獲經濟部頒發優良市集，攤商在市府的輔導下，求新求變，增加冷藏展示櫃、增加壓克力防護罩、增加電子支付、提供外送服務，改變經營模式增加消費客源，也讓市場變得更樂活。今年在自治會與攤商的共同努力下，獲得四星優良市集，包括3攤四星、4攤三星、21攤二星及1攤一星樂活名攤殊榮。其中四星名攤有台新土雞肉舖、金星海鮮行及盛杰號豬肉攤。

在台中歷史最悠久的傳統零售市場則是第二公有零售市場，今年度有3家五星攤、5家四星攤、33家三星攤、60家二星攤及1家一星攤，總計255顆星，是第二市場歷年來的最佳成績。其中五星名攤包括：德昌手工藝生活館、嵐肉燥專賣店及小庭找茶；四星名攤包括：玉記牛肉、三代福州意麵、阿月壽司、蜜藏地瓜及山河魯肉飯。

有數十年歷史的大甲蔣公路觀光夜市臨近大甲火車站及鎮瀾宮，今年度獲得3星優良市集肯定，有3家五星攤、2家四星攤、23家三星攤及21家二星攤，也是歷年來最佳成績，其中五星名攤包括正兄弟當歸鴨肉麵線、A+炸食美饌及喫茶小舖大甲蔣公店；四星名攤則有慶筆麵筒仔米糕及手燒蛋糕雞。

清水五權夜市聚集海線美食，並有藝術團隊現場表演，周邊還有豐富景點，是遊憩的好去處。今年首次參加評核，即獲得三星優良市集、39攤三星及95攤二星樂活名攤殊榮，是台中市總星數最多的傳統市集。

除了優良市集外，在樂活名攤部分，今年各星等呈現大幅成長，除了10家五星名攤之外，33家四星名攤也是歷年最多，包括華美市集的無二壽司與三兄弟菜攤、第三市場的陳錦汶蔬果與廣記肉鬆專門店、大肚市場的大肚燕肉粳專門店、芳滷肉及傳承鴨肉麵等許多評核認證名攤，還有636攤的三星名攤，攤商的用心經營展現出自我提升的努力，也見證了勇於創新求變的成果。

經濟部111年度「2022臺灣五星集~優良市集暨樂活名攤評核計畫」成績日前揭曉，台中市傳統市集總星數4923 顆星，較前次進步1032顆星，也締造了全台唯一突破四千顆星門檻，連續三年獲得全國總星數第一名，是史無前例的三連霸紀錄。