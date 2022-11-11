台北市高架變電箱除了影響市容，更有公安疑慮！民進黨台北市議員許淑華昨(10)日接到相關陳情後，立刻邀集台電、新工處等人，在八德路二段336與410巷共三個路段，尋找適合容納高壓變電塔地下化的空間，並商討電箱設置與遷移的執行方案。網友則回文表示「感謝議員協助處理」、「看到其他人還在努力唇槍舌戰，議員認真會勘的樣子，真是天壤之別」。

許淑華昨日在臉書指出，台北市高架變電箱，已經存在五、六十年之久，不僅影響市容，更有公安疑慮，民眾每天走在路上，看到這些高架電塔心裡也都覺得不安，加上台灣近幾年地震頻繁，安全隱患更是直線攀升。許淑華認為，必須先一步預防，不能等到出事了才要處理。

即便行程滿檔，許淑華表示，她接到陳情，是涉及市民安全的電變塔問題，她認為這件事刻不容緩，必須馬上辦理，並進行現場會勘。許淑華邀集台電、新工處、水利處、地政處、區公所、交通局、里長以及陳情民眾，在八德路二段336與410巷共三個路段，尋找適合容納高壓變電塔地下化的空間，商討電箱設置與遷移的執行方案，早日還給民眾安心的日常。

該文讓許多網友有感，並表示「這隻高壓電塔很久了，我小時候就在了」、「基隆路二段81號前面人行道的兩個電箱也很危險,汽車從79巷口開車出來欲右轉基隆路，會因為電箱遮蔽，無法完整看到基隆路南往北的車流，請議員實地探勘一下」、「感謝議員協助處理」、「看到其他人還在努力唇槍舌戰，議員認真會勘的樣子，真是天壤之別」。