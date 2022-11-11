一名20多歲年輕人日前因投資失利，欠下巨款選擇輕生，父親後來抱著墓碑喊「為什麼不跟我說、不跟我商量」，而一對夫妻正好在旁掃墓，見此畫面決定上前給對方一個擁抱，對方母親瞬間潰堤，該夫妻事後發文「不要為了一點挫折，就放棄了父母給你的這個人生」，因為孩子的離開，帶給父母的是一生的悲傷。

一名網友在臉書「爆怨公社」發文，他日前為父親掃墓時，父親旁來了「新鄰居」，竟是年僅20多歲的年輕人，對方的父親抱著墓碑說「為什麼你不跟我說，為什麼你不聽我說，為什麼不跟我商量，大不了我去跟人家借就好」，原PO看到後一陣鼻酸，決定與太太一同上前擁抱該對夫妻，「代替你給你父母一個擁抱」。

該網友說，對方母親也因為這個擁抱大哭起來，他自己也是名父親，事後語重心長地發文說「不要為了一點挫折，就放棄了父母給你的這個人生」，因為前幾年那些稱兄道弟的朋友，愛的死去活來的男友、女友會來看你，後面的日子只有父母每年固定時間去掃墓，留著眼淚整理上香聊天。

其他網友留言「第一次，看完您的文章，我哭了」、「擁抱是最溫暖的安慰，謝謝你跟太太給了他們一個這麼溫暖的安慰」、「一開始我以為是幹話文，沒想到居然有洋蔥」、「唉，20幾歲的能欠多少錢？太逞強而想不開，結果讓父母更傷心」、「這世界上最愛自己的人永遠是自己的父母」。

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