新北市議員高敏慧、何淑峰、金中玉因議員補助款案遭判刑入獄，新北市議會今舉辦議員遞補當選人唐聖捷、王明麗及曾柏瑜宣誓就職典禮。新北市候選人呂家愷今也特別到場觀禮，王明麗表示，下一屆沒有要再參選，「呂家愷是我的接班人，要把議員的棒子傳承給他」，讓三峽跟鶯歌能有自己的議員。
上月27日，新北市第2選區（新莊、五股、泰山、林口）議員何淑峰、第7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌)）議員高敏慧及第8選區（新店、石碇、坪林、深坑）議員金中玉經法院判決定讞後解職，依「公職人員選舉罷免法」第74條第2項規定，議員缺額分別由落選人中最高票的唐聖捷、王明麗及曾柏瑜遞補。
唐聖捷、王明麗及曾柏瑜宣誓後，由監誓人台灣新北地方法院許必奇庭長宣布三位議員正式就任。主持宣誓的蔣根煌議長表示，雖然任期僅剩1個多月，仍期待與三位議員一起關懷社會弱勢族群、促進市民福利與地方繁榮進步。唐聖捷、王明麗及曾柏瑜也紛紛表示將把握機會做好選民服務工作。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。