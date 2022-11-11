新北市議員候選人呂家愷特到場觀禮，王明麗表示，下一屆沒有要再參選，「呂家愷是我的接班人。」（陳慰慈攝）

新北市議員高敏慧、何淑峰、金中玉因議員補助款案遭判刑入獄，新北市議會今舉辦議員遞補當選人唐聖捷、王明麗及曾柏瑜宣誓就職典禮。新北市候選人呂家愷今也特別到場觀禮，王明麗表示，下一屆沒有要再參選，「呂家愷是我的接班人，要把議員的棒子傳承給他」，讓三峽跟鶯歌能有自己的議員。

上月27日，新北市第2選區（新莊、五股、泰山、林口）議員何淑峰、第7選區（土城、樹林、三峽、鶯歌)）議員高敏慧及第8選區（新店、石碇、坪林、深坑）議員金中玉經法院判決定讞後解職，依「公職人員選舉罷免法」第74條第2項規定，議員缺額分別由落選人中最高票的唐聖捷、王明麗及曾柏瑜遞補。

唐聖捷、王明麗及曾柏瑜宣誓後，由監誓人台灣新北地方法院許必奇庭長宣布三位議員正式就任。主持宣誓的蔣根煌議長表示，雖然任期僅剩1個多月，仍期待與三位議員一起關懷社會弱勢族群、促進市民福利與地方繁榮進步。唐聖捷、王明麗及曾柏瑜也紛紛表示將把握機會做好選民服務工作。