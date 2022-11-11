驅動IC大廠敦泰(3545)今(11)日舉辦法人說明會，有鑑於消費市場嚴重逆風，董事長胡正大表示，目前敦泰正在進行內部的組織精實計畫，其中人員的汰弱存強調整幅度10%~13%，但非研發人才，他強調，敦泰在研發上還是相當積極，期望加速新品開發速度。另外，敦泰也針對高階主管進行減薪水。

近期市場需求變化劇烈，導致敦泰業績、獲利下滑，胡正大表示，目前敦泰正在進行內部的組織精實計畫，其中人員的汰弱存強調整幅度10%~13%，但不會是研發人才，會持續將資源集中在新技術和產品開發，以提升有限的研發力量，期望可以降低支出並同時加速新產品開發。

胡正大表示，敦泰目前除了和現有客戶維持業務上緊密合作外，並積極連發客戶加速開發新產品以利維持成長動能，除了手機應用外，敦泰也致力研發車用、工控或是穿戴的產品，積極開發非手機以外市場，以達到分散產品以及市場的風險。目前敦泰汽車產品營收貢獻還不到雙位數，但是成長很快，今年相較去年已經成長達4倍。

成本趨勢上，胡正大認為，由於通貨膨漲因素，預計2023年成本應該還是會比2019年高一些。胡正大表示，大陸的清零政策確實對市場需求有影響，敦泰大陸營收占比達8成，這也明顯衝擊到敦泰營運，相信在大陸陸續解封下，對敦泰營運是好事。