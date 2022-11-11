彭博社11日報導，這家印尼最大互聯網公司，已計畫將裁員至少1000人，希望能減少多餘成本與改善財務結構。

據悉，GoTo即將要執行的人力削減數量，約占總員工數1成以上，且範圍涵蓋公司所有部門。不過，GoTo在11日雅加達股市中，卻一度意外大漲9.6%，創近兩個月以來盤中最大漲幅。

繼Meta萬人裁員以及蘋果暫停徵人後，GoTo也加入撙節開支的行列。這些國際科技大廠，曾經好多年都汲汲於擴張事業版圖，但目前則因為全球景氣停滯不前，開始勒緊褲帶過日子。

經營項目包括網約車、電商以及金融科技等，只要跟網路有關幾乎什麼都做的GoTo，還有同業如蝦皮母公司新加坡Sea，以及馬來西亞Grab，其實都處於虧損狀態，這些新創公司也正努力想打平，甚至希望能獲利。

GoTo雖不願證實以上消息，但可能會在未來幾周就會開始縮減人力，外傳是21日公佈季報時宣布。8月，GoTo發布季報時，調整後的EBITDA（息前稅前折舊前攤提前）虧損擴大至4.14兆印尼盾，約2.64億美元，去年同期的財務預估報表中，也是賠了3.9兆印尼盾。

根據GoTo季報內容，截至6月底擁有9,630位正式員工，但沒揭露非正式員工數目。彭博社指出，截至2021年底，GoTo有455名非編制內員工，不過直到現在，非正式員工數幾乎都沒有什麼明顯變化。