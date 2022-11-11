日前富采投控(3714)旗下晶電與錼創科技-KY創(6854)全資子公司錼創顯示宣布合作，將由錼創顯示協助其建置6吋Micro LED生產線。目前Micro LED大型顯示器是前驅產品，儘管仍有技術與成本問題待克服，不過TrendForce同步看好Micro LED運用於頭戴式的AR穿透式智慧眼鏡、穿戴式的智慧手錶以及車用的智慧駕駛座艙及透明顯示產品的發展，有望刺激Micro LED高階應用產品的誕生，預估至2024年Micro LED各項顯示應用的晶片產值為5.42億美元，預估至2025年Micro LED技術成熟後，產值將有爆發性的成長。

面對新型態的Micro LED高階顯示技術，由於Micro LED顯示器客製化設計程度相當高，再加上製程技術要求精密度嚴謹，因此需要面板、晶片、巨量轉移及驅動IC等廠商的高度整合，才有機會創造出商品化的Micro LED顯示器量產品，這與傳統顯示器的廠商各自分工的方式大為不同。現階段Micro LED發展至今已逐漸形成三大陣營，包含「富采(晶電、晶成、隆達)、友達(2409)與群創(3481)」、「京東方、華燦光電、BOE Pixey及京東方晶芯科技」與「華星光電、三安光電及芯穎顯示」，近日海信視像透過增加乾照光電持股，也將成為Micro LED技術領域的新勢力。

TrendForce表示，富采集團是全球LED技術龍頭的指標公司，為了瞄準未來Micro LED商機的爆發，集團內耕耘Micro LED數年，為了建立更扎實的Micro LED的量產技術及生態，因此組成Micro LED大聯盟，預作量產準備。未來Micro LED大聯盟的陣營以分工來說，高階晶粒將由富采、晶電負責，巨量轉移以錼創為中心，背板及驅動IC則由友達、群創等面板廠主導，而中間必須緊密串連才能成功，因此，這合作案就是借助錼創過往在Micro LED晶粒、巨量轉移累積生產經驗來設立新產線，以縮短晶電量產的學習曲線，加速晶電的量產能力。

錼創在Micro LED技術的耕耘上擁有領先的地位，除了持續以關鍵零組件廠商的姿態滿足客戶對於Micro LED晶片的需求外，公司在專利與技術完整布局與豐富的經驗，也同樣能協助更多有意加入Micro LED在大型顯示器、車用、穿戴等應用領域的廠商提供產能建構與生產優化上的服務，幫助其縮短學習曲線的同時，也開創出製造端以外的另一個競爭核心優勢。錼創同時建立跨足Micro LED行業在零組件販售、IP服務及整廠輸出等三個領域，創造出額外的商業模式。