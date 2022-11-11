股票投資人目前對企業財務主管發出日益明顯的訊息，即在經濟低迷時代，須充實企業的資產負債表。

基金經理人們表示，隨著利息支出上升，以及獲利成長萎縮，負債累累的企業可能會遇見麻煩。經理人們已經開始從高負債的企業撤出。

標普全球認為，全球信貸環境正處於轉折點，預計2022年底和2023年初信貸壓力會加大。標普表示，勢必加速下調企業評級，預計到2023年中旬，全球企業總體違約率將翻倍。目前歐洲正艱難地應付能源危機，企業信貸品質將遭受最大打擊。

安盛投資管理的歐洲股票策略師Gilles Guibout說：「對於負債較多的股票，人們的態度似乎產生了轉變」。「投資人正轉向不受債務成本上升影響的企業。而（負債企業的）高層們承受的壓力正在增加」。

美國銀行(BoA)最近對基金經理人的調查顯示，有6成投資人希望企業高層利用現金流來改善資產負債表，而不是用來增加資本支出或股息。此一比例與新冠肺炎嚴重時期和金融風暴時期差不多。

米蘭的忠利保險資產管理(Generali Insurance Asset Management)股票主管Giuliano Gasparet說，在下一次調查中，如果該比例上升，他不會感到意外。

穩健資產負債表的重要性，反映在本月一系列的股價劇烈波動中。

房地產股是歐洲今年表現最差的板塊，下跌40%。投資人擔心，這個高槓桿產業可能遭遇重組和削減股息。今年瑞典的房地產商SBB股價下跌了近75%。

事情不止於此。在歐洲，花旗認為公用事業和工業企業正處於危險局面；並估計不斷上升的融資成本，可能會使非金融企業的淨利減少2%。

分析師和投資人認為，法國IT諮詢公司源訊(ATOS)、食品遞送公司Delivery Hero、義大利國家電力(Enel)、汽車零件製造商佛吉亞(Faurecia)、西班牙製藥集團Grifols、酒商金巴利(Campari)，以及西班牙電信(Telefonica)等公司，都有可能面臨利息成本上升的挑戰。

負債累累的企業股票今年以來已經明顯落後，擔心信貸壓力的基金經理人也紛紛減少投資。安盛的Guibout說，由於債務水準的考量，安盛已減持了幾檔股票。

花旗一籃子槓桿較高的股票，今年以來已經下跌33%。

但是有些股票遭到過度懲罰，即使他們的現金流和債務期限給予了足夠空間，來償付債務。全球最大啤酒商AB Inbev就是一例，該公司在利率較低的情況下進行了再融資，債務仍處於可控範圍。