【全程字幕】場面火爆！洪孟楷批「只會講空話」 蘇貞昌竟「問候媽媽」開嗆了 @中時新聞網 ​

國民黨立委洪孟楷早上質詢時跟行政院長蘇貞昌爭鋒相對，因蘇貞昌回應到一半被打斷，而抱怨洪孟楷總是自說自話，兩人也隨即開始互嗆。賴士葆質詢時說蘇內閣快變成「吵架內閣」，來立法院要客氣一點。蘇貞昌則回應，立委比較大聲，要對公務員的尊嚴有基本的尊重，「你看你問我都笑笑，以禮相待我都加倍奉還」。

國民黨立委洪孟楷11日在立法院關心最低工資法何時送立法院審議，因行政院長蘇貞昌回應到一半被打斷，而抱怨洪孟楷總是自說自話，不好好聽自己答詢，洪孟楷則不滿蘇嗆聲，批他「說空話」，兩人為此到質詢結束仍在爭執，蘇貞昌更說，「你媽媽在質詢，都沒有像你這樣」。

蘇貞昌今赴立院總質詢，賴士葆問，「我覺得你（蘇貞昌）最近脾氣變得不好」，早上那樣大小聲，旁邊看起來有「權力失落焦慮症」沒有院長能做了脾氣變得很壞很糟糕。

蘇貞昌說，不會，「你看你問我都笑笑」，以禮相待我都加倍奉還，反過來你對我不客氣，我對你更不客氣，「他跟你不一樣」。蘇貞昌對賴士葆說，你資深有修養，一個一個問清清楚楚，「剛剛立委那個樣我才說毫無休養」。

賴士葆說，來立法院是客啦，要對立委客氣一點。你這個內閣快變成「吵架內閣」，你都以身作則在這邊跟立委大小聲，你的部長也對立委大小聲，衛福部長薛瑞元當部長前都很專業客客氣氣，但現在卻是動不動大小聲、面露凶光等，都被你帶壞。

蘇貞昌則說，都是立委比較大聲，要對公務員的尊嚴有基本的尊重，濫用免責權還濫用司法資源去提告，很不足取。