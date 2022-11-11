黃偉哲（白背心）上前迎接賴清德（黑西裝）下車。（李俊淇攝）

台南市172線是連接台南後壁與白河間的重要道路，也是國道1號與國道3號之間的東西向公路，市府斥資11億耗時3年進行施工，11日舉行通車典禮，副總統賴清德南下與市長黃偉哲一同主持，賴清德致詞肯定黃偉哲執行能力，並稱市政延續需要「一棒接一棒」。

賴清德上台後不分藍綠逐一介紹到場人士，並感謝市長黃偉哲及前議長賴美惠大力促成此工程案，而台下也與黃偉哲也有不少互動。他表示，市政是一種延續，要讓有同樣理念的人接續完成，要一棒接一棒，像當年自己延續前縣長蘇煥智的新營南外環道路計畫接棒完成。

副總統賴清德表示，過去當市長時，還沒有前瞻經費，就已編列11億來拓寬172線，而黃偉哲市長率領的團隊，將自己的規劃延續動工，也希望不分黨派團結共同建設大台南。

市長黃偉哲表示，172線道路舖設的過程中，也修建側溝與排水箱涵，並拓寬沿線經過的橋梁，增加通水斷面，讓大雨時的水流能夠暢通。所以今年遇到急降雨，安溪寮聚落的積水問題大幅改善。

工務局表示，172線原有路寬由12公尺拓寬為20公尺，總長度約5.75公里，並施作箱涵、側溝改善區域排水系統及改建烏樹林橋及下秀祐橋兩座橋梁，總經費11億元。拓寬完成後，可分流國1號的車潮至國道3號白河交流道，並與台1線串聯，讓新營工業區、台灣蘭花生技園區、關子嶺風景區之間的交通更順暢。