李佳歡攜手蔡恩雨對唱新歌〈單身也可以〉。（游手好弦娛樂提供）

李佳歡攜手蔡恩雨對唱新歌〈單身也可以〉。（游手好弦娛樂提供）

今1111「光棍節」為單身狗特有的取暖節日，大馬歌手李佳歡攜手同鄉蔡恩雨對唱新歌〈單身也可以〉，希望大家都能把自己打理好，「好好愛自己，別人才會愛上妳，祝天下有情男女順利脫單」； MV靈感來自網路很紅的「國際孤獨等級表」排行榜，將一個人逛超市、吃餐廳、去做手術分成10個孤獨等級，李佳歡與蔡恩雨特別前往兒童新樂園取景，不料拍攝當天已感冒的蔡恩雨，突然發高燒近40度，讓首度到台北遊樂園的她大嘆「看得到，吃不到」。

李佳歡在MV中一個人去海邊、去咖啡廳等，真實拍出現代都會人的日常寫照，她說：「當我們在生活中遇到這樣的『一個人』，總是會為他配上寂寞、孤獨、悲傷的濾鏡，但其實不然。」或許看似無精打采的背影，其實只是遊戲打輸了、點的菜不夠吃而已。李佳歡認為一個人生活並不意味著孤獨，更不代表被誰拋棄：「它只是一種狀態，更是一個學習的經歷。」蔡恩雨心有戚戚表示：「他只是選擇了和自己相處，自由自在、隨心所欲地運用屬於自己的時間，度過精采有趣的人生。」

蔡恩雨和李佳歡同樣來自馬來西亞，2個女生對於單身看法不盡相同，認為「一個人又如何？人生本來就是一場孤獨的旅行，為什麼要害怕孤獨」；不管單身或有伴，每個人在任何狀態下，都該為自己感到幸福。蔡恩雨呼籲現代女性別把單身當憾事：「身邊朋友酸沒人要別理他，我們女生不管30、40、50階段，要知道做自己、最快樂、最重要。」

蔡恩雨也提到自己心儀的理想對象，首要有上進心：「對方眉眼好看就行，不管單眼皮、雙眼皮都可以。」又笑說自己是「牙控」，看男生時會默默注意對方牙有沒有清潔、有沒有漏洞？「可能我有潔癖」，還希望對方要有愛心、能包容忍耐：「因為我是一個脾氣暴躁的女生，而且，我不會跟男生告白，都讓對方主動，身為女生要有點矜持，喜歡也不會特別去講。」