台中檢警查獲1起緬甸人口販運集團，佯稱招攬「境外合法博弈」工作為由，騙往泰國，再偷渡到緬甸，為詐騙集團工作，已知至少5人受害。中檢今天表示，檢警昨天兵分多路搜索中市5處，拘提主嫌張、周等4男，複訊後，認定張、周兩人罪嫌重大，有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，另2人各以5萬、3萬元交保。

台中地檢署檢察官陳祥薇指揮台中市警局刑大幹員，11月10日發動查緝行動，同步搜索台中5處地點，拘提主嫌張等4名人口販運成員到案，共查扣現金59萬餘元、扣押張男名下銀行帳戶56萬3000元。

據了解，犯罪集團在網路刊登求職廣告，以高薪招攬從事境外合法博弈工作，將求職人誘騙到緬甸，為不法電信詐欺集團工作。

據清查，目前至少有被害人5名，在今年2、3月間被騙往泰國曼谷地區，犯罪集團成員把被害人轉賣給當地人蛇集團，再偷渡到緬甸「KK園區」。

被害人再詐騙集團機房，每天要工作長達14至16小時，人蛇集團持槍管制被害人進出，連上廁所、吸煙都受嚴格管制，如果詐騙業績未達標或忤逆管理階層，會遭剃光頭或上銬等處罰，被害人若不堪迫害要脫離「KK園區」，人蛇集團會逼迫交出24萬至32萬3000元不等的「賠償金」，才得以返台。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝表示，後續將擴大偵辦其他在台及滯留境外的集團成員，會同警政、外交單位，持續營救被害人，瓦解犯罪集團。