美國10月消費者通膨數據比預期更低，使通膨或許真的已經到頂而聯準會即將放緩升息力道的預期升高，周五美元繼隔夜重挫後持續走低。另一方面，稍早前中國政府宣布放寬部分防疫措施，人民幣聞訊大漲。

中國衛生當局周五午後宣布放寬部分新冠防疫措施，其中包括入境隔離時間從「7+3」改為「5+3」，風險區從「高、中、低」調整為「高、低」，以盡可能減少人員管控，以及將嚴禁隨意封校停課、停工停產等層層加碼行為等。

受此激勵，在岸人民幣大漲逾1%，離岸人民幣站上7.0592兌一美元，創下一個多月來新高。

隔夜美股狂漲加上中國放寬防疫政策，給亞洲股市增添更多火力，目前香港恆生指數大漲逾7%，中國上證指數漲1.7%，深證成指勁揚逾2%。日經225指數收漲3%。韓國KOSPI大漲3.4%。目前美股主要指數期貨全面走高，有望延續前一日飆漲的升勢。

新加坡銀行外匯策略師Moh Siong Sim表示，這是人們一直在談論的事，他們真的做了，在微調清零政策方面，這是朝著正確方向邁出的一步。

中國放寬防疫限制有利於原油需求前景，目前紐約期油和布蘭特期油均大漲逾2%。

中國調整防疫政策的消息給風險偏好帶來更大的提振，美元稍早前好不容易才收復的一點失土又大多回吐。聯準會可望放緩升息步伐，在紐約隔夜市場美元指數重挫逾2%，創下2009年以來最大單日跌幅。

美國10月消費者物價指數（CPI）年漲7.7%，較9月的年漲8.2%大幅放緩、低於市場預期的年漲7.9%，並為8個月以來首度跌破8%。

經常被視為人民幣流動性指標的澳元目前勁揚0.63%，站上0.6661美元，創下7周新高。

歐元延續隔夜大漲2%的氣勢，進一步升高至1.0234美元，創下8月來新高。

美元兌日圓略為反彈，目前漲0.46%，報141.60日圓。隔夜日圓飆升逾4%，報140.51美元，創下2015年以來最大漲幅。