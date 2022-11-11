國民黨立委賴士葆今於立法院總質詢時問及警大校長陳檡文與黑道出入招待所的案件還沒有處理，更質疑綠色執政「慶記保證」。蘇貞昌回應，等調查結果出來，該怎麼處理就怎麼處理；蘇貞昌也強調，台灣沒有治安假期，誰敢挑戰法紀，絕對依法嚴懲。

蘇貞昌今赴立院總質詢，賴士葆提問，北市偵查隊長前日被爆賭博，結果兩天內就徹查完畢拔官懲處，但陳檡文的案子發生好幾天了，怎麼都還沒有處理？是因為陳檡文外傳是徐國勇的人，所以才動不了嗎？

蘇貞昌回應，警察說是誰的人不正確，說我動不了更不正確；警大校長的部分因為時間比較久遠，相關說法不清，徐國勇已經下令徹查。等到調查結果出來，該怎麼處理就怎麼處理。

賴士葆追問，要多久時間？多久可以查出？蘇貞昌則說，不會說動不了，但總是要調查出來，該怎麼處理就怎麼處理，不會說動不了啦，「閣員都動得了怎麼動不了」。

對於治安問題，賴士葆再問，最近半年發生8起槍擊案，高雄開了15槍，前日台南又開了88槍，桃園也發生台版柬埔寨案，綠營執政都變成「慶記保證」。難道因為現在是選舉期間，行政院長跟總統蔡英文到處輔選，因此治安擺爛、有治安假期。

蘇貞昌回應，立委的描述並不正確，因為他前天才主持治安會報，並表示台灣沒有治安假期，也沒有動不了，而且每一件都破；此外，台灣更不是柬埔寨，台灣每一案都破，每一案都抓到；而且都移送法辦收押，台灣不是柬埔寨，台灣誰敢挑戰法紀，絕對依法嚴逞。

蘇貞昌強調，在台灣誰敢挑戰法紀，絕對依法嚴懲，每一案都破；不過，對於治安他不敢說滿意，一定要戰戰兢兢，隨時都不敢鬆懈，民眾會擔心，政府更應該警惕。