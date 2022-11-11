第三屆1111人力銀行「幸福企業大賞」於今(11)日頒獎，台灣房屋集團再度蟬連不動產業類別中的「幸福企業」金獎肯定，以多項福利創舉領航同業，成為房仲業標竿。

台灣房屋集團已連續三年，摘下全台幸福企業大獎肯定，做為幸福企業先驅，台灣房屋積極為員工打造最幸福職場，前兩年疫情爆發初期，集團超前部署，提供的全員普篩、有薪疫苗接種假、疫苗注射津貼一萬元、防疫保險等福利，已成為業界話題。

此外更優於勞基法，提供有薪「防疫隔離假」及「防疫照顧假」，讓員工全心安養自身及家人健康，同時超越性平法規定，給予集團旗下所有女性同仁，每月2天全薪生理假，加倍禮遇企業女性同仁，台灣房屋亦與歐洲國家同步，率先推出「台灣房屋家庭日」，每月給予兩個半天的特別充電日，鼓勵同仁多多增進家庭時光！

除了高度重視員工福利，台灣房屋集團近年榮登ESG＋房仲第一品牌，在環境保護、社會責任與公司治理上不斷提升，十月份響應新北市政府舉辦的「111年度新北市秋季聯合淨灘活動」，台灣房屋近百位同仁共襄盛舉，不畏強風雨天，挽袖淨灘力行海岸減廢，以行動落實「ESG＋」的永續經營理念！

台灣房屋集團總裁彭培業表示，集團致力於創造「品牌價值第一、企業成長第一、幸福感第一」，今年不僅拿下第21屆「金仲獎」六項殊榮，並榮獲桃園市政府頒發「桃仲獎」雙獎殊榮，更勇奪「中時房產金牌卓越評鑑大賞」七座大獎，稱霸同業，除了創造品牌精彩榮耀，這些成就都來自於每一位員工，同仁就是企業最大的資產，我們更希望能為同仁創造一個最健康、安樂的職場與生活環境，同仁擁有高度的幸福感，才能為客戶創造幸福感，幸福的家庭，也才能創造幸福的社會。