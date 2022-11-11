百貨周年慶已進入壓軸階段，且值「雙11」電商購物節，全台買氣如何看數字最知道；根據十分好創意與東方線上攜手提出10月消費者調查發現，42％會消費，但對景氣憂心而縮手者達1成，花費金額平均值下降至7,702元，為近四年來新低。

調查統計，百貨、電商周年慶消費優惠訊息，相較過去五個月討論度上升，但仍未及2019年水準，且百貨公司促銷訊息討論度較過去三年都來得低，推測與「九合一」選舉相對分散關注度有關。

在百貨周年慶及雙11的重點商品項目中，今年消費者預計購買的以臉部保養及保健食品最受矚目；對比預計購買及每年必買，消費者在彩妝品、健康生活家電及機能性居家產品，處於欠缺購買動力的狀態，而家具、家用視聽產品等過去通常必買項目，今年落在縮手區，消費慾望較低。

百貨周年慶不只促銷訊息討論度較過去三年都來得低，消費者出手意願與去年差不多，在沒有振興券刺激買氣情況下，仍有約42％表達會在百貨周年慶、雙11購物節消費，但表達對景氣憂心而縮手者達一成，較過去兩年來得高；即便意願與前一年相比差距不大，但預計花費金額平均值下降至7,702元，與過去三年相比，為近四年來最低水準。

2019年平均意願花費為8,612元、2020年為7,995元、2021年為8,042年，今年平均值7,702元，與疫情前相比減少約1,000元，為四年來最低。