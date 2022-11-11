內政部次長花敬群今日指出，為了維護不動產市場交易秩序，今年已辦理6次預售屋聯合稽查，共稽查240個建案，總計裁處84個違規建案，罰金達新台幣2,836萬元。

內政部今日舉辦地政節慶祝活動，頒贈13位地政貢獻獎、9位熱心地政服務志工、9個績優地政機關。

花敬群指出，為維護不動產市場交易秩序，今年已結合地方政府及行政院消費者保護處、公平交易委員會、財政部等辦理6次預售屋聯合稽查，共稽查240個建案，總計裁處84個違規建案，罰金達2,836萬元。

花敬群也強調，未來也將持續推動平均地權條例修法，以防止不動產淪為炒作工具。

他表示，地政業務是國家建設的根本，與民眾財產權、居住權息息相關，地政團隊也不斷創新，今年起與財政部合作推動整合服務，讓民眾申辦不動產移轉登記時免附稅單，提供更便利的服務管道。

另外，為滿足各界圖資需求，內政部持續優化台灣電子航行圖，今年更榮獲第5屆政府服務獎，同時也積極建置「多維度國家空間資訊服務平台」，截至10月底，已累計730萬餘人次瀏覽、125餘個系統介接應用。