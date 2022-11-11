蔡英文總統（中）受邀替工研院新科院士授證，會前參訪創新智匯‧永續未來特展。（邱立雅攝）

工業研究院11日舉辦第11屆工研院院士授證典禮，今年新出爐院士共有5人，分別為怡和創業投資集團董事長王伯元、長興材料董事暨資深顧問蕭慈飛、台達電子董事長海英俊、李長榮集團總裁李謀偉以及潤泰集團總裁尹衍樑。蔡英文總統親自為新任院士授證，並盛讚院士們在各自領域追求卓越、引領創新精神。

工研院每年推舉對產業發展與人民福祉有貢獻的傑出人士，授予工研院院士榮銜，今年邁入第11年，工研院董事長李世光表示，選出的5位新院士，橫跨多項領域，具備多樣的專業與影響力，扮演著支持台灣經濟的重要力量。工研院也藉著本次院士授證的機會，邀集歷屆院士舉辦院士會議，盼借重院士們的智慧與經驗，共商淨零大計。

此次工研院邀請到蔡英文替新任院士授證，蔡英文感謝5位新院士在技術創新及其產業化的卓越成就。其中王伯元院士是台灣創投界教父級人物，在1990年成立怡和創業投資集團，投資超過260家公司並協助其上市，是台灣第一家成功到海外募資的創投公司。蕭慈飛院士則是一路陪伴長興材料成長轉型，為台灣資訊電子製造提供就地供貨優勢。

海英俊院士帶領台達電子成為推動綠建築的先驅，更透過科技創新提高產品能源效率。李謀偉院士23年來帶領李長榮集團獲利成長20倍，替台灣化學產業協會爭取到國際化學協會理事會永久觀察員。尹衍樑院士領導的潤泰集團，是傳產轉型多角化集團典範，也曾多次榮獲富比士評選為亞洲慈善英雄。

蔡英文致詞時首先代表政府向5位新科院士當選人表達最誠摯祝賀，並指出，工研院成立40多年來，為台灣培育許多優秀的高科技人才，帶動了一波又一波波的產業發展，讓台灣新興科技產業，從無到有，生根茁壯。每一位工研院院士，都對產業及國家有重要的貢獻。現場5位新科院士在各領域都有傑出的成就。她期待所有院士能夠協助台灣經濟結構轉型，讓台灣有足夠的實力，迎向下一階段的挑戰，「我們一起繼續努力。」