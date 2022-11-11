高雄市勞工局博愛職業技能中心開辦的皮件製作班，學員成品。（洪靖宜攝）

高雄市勞工局博愛職業技能中心。（洪靖宜攝）

協助身心障礙者就業，高雄市勞工局博愛職業技能中心每年辦理約30班，招收300人，結訓後就業率從前年73％攀升，預計今年可達近8成。主要以電腦資訊職類、創意設計職類及清潔理貨職類，其中皮件製作班學員多以肢體障礙為主，但大家全神貫注，縫出一個個如專櫃等級般的皮夾、皮包，甚至教課的訓練師就是結訓的學員。

高雄市勞工局博愛職業技能中心，是全國唯一針對身心障礙者辦理職業訓練和職業重建服務整合性的公立機構，職業訓練包含自辦及委辦，每年開設30個班，包含電腦資訊職類、創意設計職類及清潔理貨職類，招收約300人。從2020年開始結訓後就業率達73％， 去年則達77％，今年還有一些課程仍未結訓，但預計可達近8成。

走進在中心內的皮件製作班，學員們全神貫注在手上那塊皮革，穿針引線，手腳並用，一旁擺有熱騰騰剛完成的手作吊飾和皮夾，很難看出其實大多數學員都是肢體障礙，甚至連訓練師黃冠綸，本身就是重器障，2014年到中心上課，越學越上手，到後來自己擺攤創業和接案，最後還被企業聘請設櫃，因緣際會下重回皮件班，已經變成老師的身分。

除此之外，一名有自閉症20多歲的阿成（化名），參與和家樂福產訓合作的倉儲理貨班，實習時負責麵包塑型，他堅持將每個麵包捏得一樣完美，加上工作性質可以獨力完成，實習結束後至今仍在原單位服務，也不必重新適應工作環境。另外，與凱旋醫院合作開設照顧服務專班，讓精神障礙者從被照顧，變成提供照顧，由於時間彈性又可以接觸人群獲得成就感，成效佳，結訓後就業率達9成。

負責學員各式各樣疑難雜症的訓練班導師何平鈞，他說各個學員狀況不同，在情緒安撫上要花比較多時間，平時也要關心學員的家庭生活、生活作息，每天都有新狀況需要解決，但最重要的就是要協助他們學習一技之長，以就業自立。