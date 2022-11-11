臺大生農學院動物疾病診斷中心的全新行動診療車，右為生物資源暨農學院長盧虎生。（周麗蘭攝）

臺大動植物診療團隊自2018年駐點雲林協助農作、畜禽、水產動物疾病診斷防治。（周麗蘭攝）

臺大動植物診療團隊自2018年駐點雲林協助農作、畜禽、水產動物疾病診斷防治，為提升動物診療量能及方便偏遠鄉鎮農戶求診，全台第一輛動植物行動診療車今（11日）啟用，以即時因應不同類別牧場如家禽、畜場、魚塭，輪派專科獸醫到場協助診斷及解決管理的問題。

雲林縣獸醫師公會理事長翁寶國、雲林縣蛋雞產銷班斗六第一班長林弘茂、臺灣大學獸醫專業學院院長張芳嘉、縣府農業處長魏勝德、臺灣大學生物資源暨農學院長盧虎生、雲林縣養豬協會理事長許裕聰11日持象徵性的鑰匙，共同宣布行動診療車啟用。

台大生物資源暨農學院長盧虎生表示，這輛行動診療車應該是全台第一輛，載著最好的獸醫、植物醫生、精準的設備、診斷工具到現場做即時又精準、安全的診斷，不受空間、時間限制。

盧虎生說，非常感謝縣長張麗善及產業界經費的支援，支持台大用最好的人才，到全台最大的農業生產基地雲林縣，落實服務理念以及行動，相信這樣的服務可以大大提升在地農產品的安全，真正做到源頭管理、環境安全。

他說，臺大動植物診療團可提升雲林縣農產品的加值及農民收入，也為全國消費者提供最安全、最好的農產品品質，更重要的是消費者的健康，真正做到雲林上場、健康保證。

台大獸醫院專業學院長張芳嘉說，動物疾病診斷中心在雲林成立有特殊意義，雲林縣是全國最大經濟動物場域所在地，診斷中心在此成立可及時提供疾病診斷，讓農民有防治或治療方式，防疫上也能提供快速防疫系統，讓獸醫專業落實於雲林縣。

雲林縣養豬協會理事長許裕聰表示，雲林縣是養豬大縣，縣府率先禁用廚餘養豬，更聘請臺大專業醫生來解決養豬醫療、防疫上的問題，非常感謝雲林縣政府對養豬朋友們的照顧。

雲林縣獸醫師公會理事長翁寶國表示，他代表雲林縣獸醫師公會感謝縣府推動「在地診療、在地服務」機制，幫農民提升醫療水準，也感謝臺大獸醫團隊進駐雲林縣，讓臺灣最高的獸醫學府協助提升雲林獸醫醫療水準。