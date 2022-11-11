市場需求減緩，長興(1717)第3季營收116.95億元，季減11.3％，歸屬母公司稅後淨利4.88億元，季減45.25％，EPS 0.41元。前3季營收372.43億元，歸屬母公司稅後淨利22.67億元，分別較去年同期減0.48％、21.27％，EPS為1.85元。

長興前3季各部門營收佔比分別為合成樹脂49.14％、電子材料25.89％、特用材料24.17％，整體營業額與去年同期相當，不過因產品組合以及價差因素，影響獲利表現。長興表示，第3季雖面臨產業去化庫存的壓力，公司出貨量較上季下修，但已逐步趨於穩定，公司同步隨景氣積極調整庫存。

東南亞受惠美中貿易戰的供應鏈轉移，加上疫情解封帶動經濟擴張，國際貨幣基金組織(IMF)看好東南亞是明年全球經濟亮點。因應未來東南亞市場需求成長，長興董事會今日通過決議對馬來西亞子公司增資1,100萬美元，購入現有廠區旁邊的土地，為後續擴廠做準備。