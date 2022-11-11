把千萬財神爺拒於門外，會是什麼心情？一名網友昨（10）日分享，他今年5月在超商消費了15元，沒想到竟中了統一發票1000萬元特別獎；最慘的是，當他發現中大獎時，已超過領獎日，1000萬就這樣沒了。原PO將朋友遭遇上網分享，透露當事人整晚睡不著，痛哭不已！

這張發票只花了15元，號碼為「46438476」，和民國111年統一發票5、6月獎號的特別號完全一樣，獎金1000萬元。該期統一發票號碼於7月25日開出，領獎期間為8月6日起至11月7日止，長達3個月。

原PO說，雖然他「看到千萬發票真身」，但已超過領獎時間，等於廢紙一張，得知中獎的「幸運兒」整晚睡不著、大哭不已。他強調「此照絕對沒P圖」，還自嘲應該是少數可以用一隻手拿1000萬的人。

網友紛紛為當事人感到吐血，「真的好值得哭，一晚都不夠」、「過期的發票或彩券，不要對獎，免得更嘔」。

根據財政部規定，統一發票中獎人領取獎金的有效期間是開獎日之次月6日起的3個月內，逾期即不能發給。