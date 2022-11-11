施世明還在基隆地檢署前拉白布條，指謝國樑涉及賄選。（張志康攝）

民進黨基隆市長候選人蔡適應競選總部11日下午，由蔡競總「反賄選小組」召集人施世明、律師蔡家豪出面，赴基隆地檢署檢舉告發國民黨基隆市長候選人謝國樑涉嫌以公益平台的名，行賄選之實。謝國樑表示，該物資包是今年1月分農曆年前送給中低收入戶的，對手很有心機。

施世明表示，謝國樑涉嫌利用他所經營的「小愛爸爸公益平台」，假藉公益之名，行賄選之實。他指出，蔡競總接獲民眾檢舉，所以到地檢署來提告。他痛批，謝曾任基隆立委，沒有做過任何一件福國利民的事情，因此，他送謝一句順口溜：「日時找嘸伊、暗時行粉味，若是愛粉味，就免管政治。」

蔡競總律師蔡家豪表示，今年3月間，謝國樑透過二信集團發送防疫物資，有數百人拿到。內容包括醬油、芥花油、米、泡麵、紅包袋等，超過了賄選的門檻。且在裝放這些物資的袋子內側，還印製著「小愛爸爸公益平台」，以暗示方式支持特定候選人，蔡競總認為涉犯選罷法的期約賄選。

市議員候選人施偉政表示，他曾看過部分市民的信箱中，有二信合作社領取禮品通知單，聲稱是公益用途。市議員張顥瀚也指出，在防疫物資的袋子裡，印製著「小愛爸爸公益平台」，而謝的競選看板也將「小愛爸爸」與「謝國樑」連結在一起，透過這種或明示、或暗示做法，他認為有賄選的疑慮。

對此，謝國樑11日下午表示，上午國民黨中央才開了防止選舉奧步記者會，沒想到下午奧步就出爐。他坦承，的確有那個防疫物資包，但這個物資包是在今年1月份過年前，針對中低收入戶發放的防疫物資包。當時是放在不同的據點，請中低收入戶親自領取，另外同時他也發放了「一元復始」的紅包。

謝國樑說，1月發放的物資包，一直留存到11月中，沒有把物資用掉，拿來檢舉他賄選，也真難為對手這麼有心機。他強調，這個物資包早在今年農曆年前，就已經全數發放完畢。

至於防疫物資包內側印製的「小愛爸爸公益平台」，謝國樑表示，他組建的這個平台本來就有在做社會救濟與關懷，且這件事情是在今年1月份發生的。至於是否會提告，謝國樑表示，他還要看事情怎麼發展，但他認為對手捏造假東西的本領，讓他很震憾。