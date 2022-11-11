連鎖餐飲集團豆府（2752）今（11）日董事會通過2022年第三季財報，第三季合併營收為6.86億元，年增85.48％，稅後純益8,346萬元，年增46,266.11％，每股盈餘為3.25元；累計前三季營收17.19億元，年增44.59％，稅後純益1.59億元，年增140.08％，每股盈餘為6.25元。

豆府10月營收達2.35億元，年增13.37％；累計1~10月營收19.53億元，年增39.60％。同時也創下10月同期營收新高。

展望第四季，豆府仍將按照計畫積極展店，預計年底前再開1間「姜滿堂」及1間「帕泰家」，除持續拓點展店之外，豆府持續優化餐點品質及更新菜色，預計在12月份將推出新菜色來延續消費熱潮，再加上年底為百貨通路周年慶暨聖誕佳節旺季，相信能為豆府公司的營收帶來持續的成長動能。

第三季適逢暑假期間，為餐飲業傳統旺季，加上疫情逐步解封，豆府營運明顯回溫至疫情前水平，各門店來客數及業績持續衝高，再加上本季新增4間門店，包含「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」、「帕泰家」及「阿達師五星麵舖」，為第三季營收帶來明顯助益，也讓豆府公司第三季營收創單季新高。