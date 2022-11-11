研勤（3632）旗下FarBar發霸科技所精心打造「多媒體旅客資訊系統（PIDS），協助台北捷運中山站科技美學變身有成，本周隨同「台北捷運再設計」計畫成果發表同步上線啟用，旋即備受旅客青睞駐足觀看，簡潔俐落且兼具各項資訊的版面，搭上精巧可愛的動態圖樣，讓北捷旅客一秒感受北捷再設計的都會新美學。

發霸科技所打造PIDS多媒體旅客資訊系統，將傳統LED字幕機升級為58.4吋長條型32:9螢幕式資訊，更適合空間與高度有限的大眾運輸場域，亦是國際級大眾運輸場域旅客資訊系統的主流規格，顯示器所獨具高亮度、高解析與高色彩飽和度等清晰優勢，讓銀髮族閱覽相關資訊不吃力。

此外，該系統除整合包含列車倒數時間和進出站資訊外，更增加了列車擁擠度載重資訊，使得旅客可以提前避開擁擠車廂，讓台北捷運的運輸效能更發揮得淋漓盡致；未來PIDS多媒體旅客資訊系統更可進一步擴充多媒體影音輪播功能，讓台北捷運的旅客資訊系統更生動有趣並精準傳遞重要旅客資訊。

發霸科技總經理曾敬任表示，本次PIDS多媒體旅客資訊系統除展現研勤、FarBar團隊在多媒體串流技術及內容美學等的平台服務實力外，與友達旗下達擎以及Moxa四零四科技等團隊硬體整合成果，讓FarBar展現軟硬兼具精準迎合業主客製化需求的實力。

特別是達擎TARTAN顯示器有別於一般長條型顯示器使用16:9 液晶面板再進行切割，採用原廠光罩製程特別客製化尺寸比例，大幅提高顯示器品質及穩定度；而採用Moxa EDR-G9010系列多合一安全路由器，係軌道基礎設施採用OT防火牆概念的首例，透過先進的 DPI 功能提供進階網路保護為OT營運環境構築堅韌的第一道防線。

FarBar發霸科技挾多年深耕多媒體廣告串流平台技術實力，已成為國內OTT多媒體服務(Over-The-Top Multimedia Services)霸主，相關服務遍及餐飲、百貨、家電甚至醫療機構等各產業及機關，FarBar系統無需自行架設主機，完全透過網際網路管理及傳輸多媒體資訊，只要登入FarBar電子廣告串流平台，即可輕鬆更換各廣告版面之多媒體資訊內容，大幅節省設備架設及維運成本，直覺式操作介面，任何管理者皆可輕鬆上手。

此外，FarBar團隊更承繼母公司研勤科技的軟體開發實力，率先於多媒體廣告串流平台上客製化提供多項智能系統，甚至結合研勤科技AI影像辨識相關技術，成為集團內雲端智能服務的小金雞。