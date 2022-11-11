男子駕車超速自撞電線桿 釀3輕傷、1命危急救中

桃園市蘆竹區南崁路與富國路口今天下午發生一起自撞電線桿的交通事故，22歲的江姓男子駕駛小客車，車上載著3名友人，直行長興路往富國路方向，行經南崁路口時，疑因車速過快，失控衝撞路旁電線桿，右後座的乘客命危，其餘皆為輕傷。警方對江男實施酒測，其酒測值為零，詳細肇事經過仍有待調查釐清。

蘆竹警分局表示，22歲江姓男子於今天下午13時43分駕駛自小客車直行長興路往富國路方向，但在行經南崁路口時，疑似因為車速過快，才會失控衝撞路旁1根電線桿，並連帶拉扯另根電線桿斷裂，車輛撞擊力道相當大，半邊車頭全毀。4人的傷勢分別為，江男左小腿擦傷、23歲的陳姓男子右肩疼痛、22歲潘姓男子脖子擦傷、22歲江姓男性左小腿擦傷，後座右側的18歲楊姓男子傷勢嚴重命危，4人全數送醫急救。

蘆竹警分局說，已對肇事駕駛江男實施呼氣酒精濃度測試，其值為零，未有酒後駕駛情事。分局也呼籲，駕車請勿超速，行經交岔路口時，亦應減速慢行，以免發生意外。