雙11買氣大爆發，富邦媒（8454）11日公布雙11於凌晨活動開跑短短10分鐘，吸引的人潮即較去年同期成長逾2倍，在活動第一小時（00：00-01：00）業績創下年增45％、為日均業績42倍的亮眼成績。

而開跑第一時間消費者鎖定搶買的商品主要鎖定3C家電、生活清潔、母嬰用品，iPhone14Pro、dyson V12吸塵器、雅詩蘭黛小棕瓶、大研生醫頂級魚油人氣爆棚。

momo富邦媒雙11購物狂潮勢不可擋，超過2萬大品牌、數百萬件商品挑戰全年最佳入手時機，下單再抽亞洲雙人來回機票及五星飯店住宿券。

momo進一步分享，11月11日開跑第一時間各大品類搶購夯品帶路衝買氣，包含人氣3C如iPhone14Pro、ASUS的VivoBook14吋i7輕薄筆電。家電夯品Roborock石頭科技石頭掃地機器人、dyson V12智慧吸塵器。

日用品幫寶適一級幫紙尿褲、ARIEL日本4D超濃縮抗菌洗衣膠囊。

保健首選「大研生醫」omega-384％德國頂級魚油、QUAKER桂格無糖養氣人蔘，流行精品NEW BALANCE復古鞋、YSL山形紋流蘇配飾斜背包。必囤美妝雅詩蘭黛特潤修護超澎湃組、摩洛哥優油優油。美食飲品湛盧咖啡經典手沖精品濾掛式咖啡、光泉全脂保久乳、休閒圖書、輝葉COZY FIT垂直律動機、煙波大飯店聯合住宿券，熱銷家居法國Staub圓形琺瑯鑄鐵鍋、WEDGWOOD100％天絲300織兩用被套枕套床包四件組。

今年momo雙11為大力回饋長期支持momo的消費者們，11月11日豪擲破百份的當日限定大獎，11日於momo全通路不限金額下單，免登記就有機會成為「11份亞洲不設點雙人來回機票」或是「111份國內五星飯店住宿券」幸運得主之一。

經過momo雙11暖身慶至今的集氣與醞釀，11日「組隊賺3.5％回饋」參與隊伍下單戰鬥力皆爆表，購物車還沒清空的消費者，請把握時間與購物神隊友拚下單賺回饋，凡23：59前團隊消費達指定門檻，就享團團最高3.5％momo幣回饋。達成個人累積消費1,111元以上、隊伍總消費30,000元以上（隊伍需達3人以上）兩大門檻，另有主揪獨享獎150元momo幣與成團消費獎50元momo幣（每位成員50元momo幣，不含創建隊伍者）。

momo卡部份，不只2,000大品牌最高10％回饋無上限，「組隊賺3.5％回饋」活動期間，全團刷momo卡累積滿11,111元（不適用分期）並於11月16日完成登記，再享「團隊加碼獎勵」1,111元momo幣。

富邦媒更加碼11月11日的一日限定「11萬份美食好禮」寵愛消費者，11日累積消費滿1,111元，即可於11月16日指定時間登記拿好禮，包含達美樂披薩套餐、鮮茶道手搖新品（凍檸女爵/格格桔祥擇一兌換）、麥當勞蘋果派，以及超商取貨限定的7-ELEVEN門市取貨登記享御料小館x牛角炭火燒肉丼。

有在11月10日前塞滿購物車準備參加「清空萬元購物車」的消費者，記得在11日下單結帳後至活動頁登記抽由momo為你買單（上限為10,000元momo幣/人）。喜歡SPORT b.精品的粉絲，11日消費滿21,111元就可加價111元帶回簡約時尚SPORT b.木紋蓋保溫瓶。