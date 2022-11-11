台鋼集團旗下扣件線材大廠春雨工廠（2012）第三季合併財務報表出爐，累計前三季合併營收84.8億元，集團稅後純益為5.2億元，每股稅後純益為1.55元。會中並決議，通過發放111年上半年度現金股利0.5元，訂定12月13日為除息基準日。

春雨前三季合併營收84.8億元，較去年同期減少0.6％；營業利益7億元，較去年同期減少11.7％；稅後淨利5.2億元，較去年同期減少24.1％，創歷史同期次高記錄。

董事會決議，通過發放111年上半年度現金股利0.5元，若再加上今年三月配發的1元現金股利，及九月配發的0.5元股票股利，以10日收盤價計算，殖利率達9％，擁高殖利率表現。

春雨表示，全球仍處高通膨態勢，經濟因此受到壓抑，大環境不利的因素下獲利表現也受到影響。台灣地區因歐美客戶端消化庫存，外銷狀況稍受影響，但內銷仍維持穩定表現；印尼地區因GDP強勁，螺絲銷售及獲利均逐月加溫；大陸地區因疫情封控措施，整體物流不順暢，獲利狀況遠不如預期。

此外，公司將持續擴大與台鋼集團內部資源整合之優勢，優化流程作業，以提升營運效率，作好準備等待鋼市回升。