為促進勞動概念的深化，持續創作編製適合不同階段國人所需要之勞動教育教材，今年陸續推出《小兔踏踏上學去》、《電資人生涯攻略》、《從徵才到解僱都不NG的新手雇主指南》、《如何做個稱職好雇主線上課程》與《六大核心勞動議題線上課程》以及提升工會運作相關知能的《如何做個稱職的幹部線上課程》等，希望提升國人勞動意識，以及建立正確勞動觀念。

為提升全民勞動意識，勞動部今天先推出「勞動教育綱要」，並提及要「提升新設立投保單位事業單位之勞動意識」、「增進申請成立登記、展延之事業單位勞動權益意識」。

因此，勞動部今年完成編製五冊一套的《從徵才到解僱都不NG的新手雇主指南》，並已印製5000套供地方政府運用，將艱澀的勞動法令轉化為淺顯易懂的文字與圖說，增進建構雇主正確勞動法概念，勞動部已提供各縣市勞工行政主管機關轉發轄內有違法或法遵訪視事業單位、申請微型創業鳳凰補助創業雇主及新成立事業單位雇主與負責人等。

勞動部也委請業界專家與法律與勞動實務工作者錄製「如何做個稱職好雇主」與六大核心勞動議題線上課程，供勞雇雙方可隨時查閱觀看，未來將會持續運用各項資源以最有效及務實的方式推動勞動教育，以建立國人正確勞動觀念，打造更好的勞動環境。