友訊(2332)10月營收月減少4.41%、年成長11.1%，第三季單季呈現損平，董事長郭金河表示，消費性市場持續庫存調整期，預估整體經濟態勢恐怕得到明年6月始能撥雲見日。

友訊第三季營收為44.8億元，季增加7.89%、年增加13.3%；稅後淨利為200萬，季減少43.2%、年增加107%；單季呈現損益兩平；單季毛利率為20.6%，相較第二季減少8.93百分點、相較去年同期減少5.06個百分點；營業利益率為0.6%，相較第二季減少4.86百分點、相較去年同期減少1.75百分點。

友訊10月自結營收為15.60億元，月減少4.41%、年成長11.1%；累計今年1-10月自結營收為142.18億元，比去年同期成長12.6%；單月及累計營收與2021年同期相比，已連續8個月成長。

友訊董事長郭金河表示，10月營收與上月相比雖微幅下降，但今年綜觀第三季表現不俗，營業外收入轉虧為盈，與第二季相比增加148.4%、比去年同期成長152.4%；且樽節有成，營業費用持續下降，比上一季減少10.4%、較去年同期減少2.8%。展望第四季，郭金河認為，全球總體經濟面不確定因素仍高，消費力緊縮，消費性市場進入庫存調整期，將呈現旺季不旺的狀態，產業業績表現持平或微幅成長，整體經濟態勢恐怕得到明年6月始能撥雲見日。