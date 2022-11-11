美式賣場好市多（Costco）商品眾多，是許多民眾採購必去的地點之一。近日就有網友分享，某款知名品牌奶粉釋出150元的折扣，吸引大批民眾搶購，甚至有人一口氣搬了13罐，除此之外，也有內行網友透露，這款奶粉每年僅促銷2次。

「喝過就回不去！」原PO在臉書社團《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》發文表示，近日好市多販售的「豐力富紐西蘭頂級純濃奶粉」再次促銷，一罐原價769元特價只要619元，等於每罐便宜150元，吸引大批會員搶購，甚至還有人一次搬了13罐，堆滿整輛購物車。而原PO也指出，這應該是今年最後一次促銷，建議有需要的民眾把握機會補貨。

其他網友回應，「喝起來味道很香，但不會很甜，尤其適合熱飲，跟老公最喜歡加在咖啡裡」、「真的不錯喝，再加上它來自紐西蘭還是草飼的，覺得特別純淨XD」、「小朋友超愛的」、「上次買的量剛好撐到打折，實在太棒了」。

也有內行網友分享，豐力富奶粉約在每年11月、3月會有促銷，每次都會吸引搶貨人潮，直說：「一定又跟上次一樣，一開始沒有限制購買數量，過幾天後發現貨不夠就開始限購」；另外，有民眾建議，若有大量需求可以選擇好市多線上購物，優惠可能比現場便宜，還不用辛苦地搬貨。