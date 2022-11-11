高雄酒駕慣犯張姓男子去年遭裁罰18萬元刻意不繳，今年5月遭移送法務部執行署高雄分署，強制查封其不動產、扣押農會存款。沒想到，9月張姓男子又因酒駕拒測遭罰36萬元不繳，高雄分署再次扣押其款項，全案共計54萬元全數清償完畢。

高雄分署表示，張男去年11月3日酒駕騎機車，當時他拒絕接受酒測，當場被開一張18萬元拒測罰單，但張男逾期未繳，案件移送至分署後，執行官發現張男農會有存款，直接足額扣押。

9月時，張男又涉及另起酒駕拒測，累犯被加倍開罰36萬元，罰單他依然拒繳，高雄分署收案後，再次扣押張男農會裡的存款，兩筆共計54萬元的罰單全數清償完畢。

另一名余姓男子也因多次拒絕酒測及無照駕駛，經交通事件裁決中心裁罰54萬9000元，今年2月起陸續移送高雄分署強制執行。高雄分署收案後通知他自動履行，沒想到余男也故意不繳。高雄分署依法查封余男名下房地，3月17日還派專人至現場訪查催繳，當日雖未遇余男，還是在他家門口留下執行通知，告知相關法律程序及責任。

余男深知逃不了這筆罰款，只好請家人至高雄分署申請分6期繳納，毎月繳納9萬餘元，全案於今年9月全數繳納完畢，高雄分署才塗銷對他不動產的查封。

高雄分屬強調，為確保民眾用路安全與杜絕酒後駕車的危險行為，將持續加強執行酒、毒駕違規罰鍰的案件，案件收案後立即調查違規義務人的薪資、股票、保險或不動產等財產資料，在通知自動履行後，如仍拒絕繳納者，高雄分署將發動扣押或查封程序，促使違規義務人履行義務。