海基會副董事長兼秘書長詹志宏表示，開放陸生來臺10多年來，兩岸已建立很好的交流基礎。來臺就學的陸生回到大陸以後，對臺灣的評價普遍非常好。大陸方面也一再強調兩岸要融合，要追求融合，肯定要讓兩岸人民有更多正常的往來，學生是兩岸交流中很重要的族群，歷年來的陸生，即使是來臺3個月至6個月的短期生，都對台灣的經歷留下深刻印象。

海基會11月10日、11日於高雄義守大學辦理「陸生輔導人員實務研習營」，逾50所大專院校、70多位陸生輔導人員報名參加，共同分享服務經驗。會中邀請中原大學、元智大學、中國文化大學、東吳大學等學校陸生輔導人員專題報告，分享陸生輔導、群組經營、人身安全事件協處、兩岸交流事務等實務經驗。教育部、陸委會均派員列席指導。

詹志宏致詞指出，開放陸生來臺10多年來，兩岸已建立很好的交流基礎，各學校都盡全力悉心照料同學的求學與生活，期望陸生未來能夠恢復正常來臺就學時，我方各學校輔導團隊都可以維持最佳的接待準備。

詹志宏也說明，去年海基會第一次辦理各校陸生輔導人員研習，獲得參加人員高度肯定與迴響，成效很好，今年再次辦理，報名參加人數比去年增加一倍。各校陸生輔導人員都有豐富經驗，處理過陸生在求學、生活上所遭遇的各種疑難雜症，海基會建立起輔導人員的互動平臺，就是希望大家平時彼此交流，分享實務經驗，未來如果面臨新的問題，可以直接相互協助，更有效率的解決問題。海基會也會持續辦理相關活動，強化聯繫機制。