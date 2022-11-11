雙11戰火從電商燒到各大餐飲集團。開展餐飲集團旗下「TGI FRIDAYS」今（11日）推出沙朗牛排買1送1的單日快閃優惠，精選8 oz.美國沙朗牛排搭配2道主廚精選配菜，買2份就送2份；「Texas Roadhouse德州鮮切牛排」則自即日起至21日連11天分別推出12oz.肋眼牛排1111元的65折優惠。

王品集團旗下餐廳也紛紛加入戰局，「Oh my!原燒」及「最肉」本月攜手發起「燒肉購物節」活動，30日前至「王品瘋美食App」領取活動票券就能以銅板價加購肉品，動開跑1周已吸引近萬人領券。「Oh my!原燒」消費多人套餐，就能以11元加購價值218元的雪花板腱牛；「最肉」消費滿單人500元低消，即可以99元加購價值380元的澳洲和牛厚裙肉。

廣受肉控喜愛的「肉次方」則有酒水優惠，從雙11一路到聖誕、跨年都適用，即日起至明年1月2日前內用，以59元就可加購1罐柏克金黃金拉格啤酒，或以99元加購ASAHI生啤1杯。韓式料理「初瓦」將於11月14日品牌「啵啵日」舉辦挑戰賽，當晚8點挑戰6杯炸彈酒敲杯成功，即可享整單8折優惠。

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