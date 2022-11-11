陳男等６人詐騙集團涉嫌囚人頭戶，遭到警方攻堅逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

陳男等６人詐騙集團涉嫌囚人頭戶，遭到警方攻堅逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方在陳男集團據點查獲刑警背心、防彈背心、刑警帽等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄驚傳又有被害人賣帳戶遭囚！33歲彭姓男子為首6人詐騙集團，涉嫌用人頭戶洗錢，有被害人販賣帳戶後慘遭囚禁，直到遭凍結才放出。上月底高雄警方獲報，循線下鎖定陳男據點，昨日上午攻堅，逮捕陳男等6人，全案依洗錢防制法、詐欺罪、妨害自由等罪移送法辦。此外，警方在據點內，查獲多見刑警背心、防彈背心、刑警帽等物，警方初步研判陳男等人涉案期間曾假扮警方作案。

新興分局警方10月底初接獲遭詐騙受害者報案，循線調查集團金流時，11月初發現台中30歲彭姓男子帳戶被集團用來洗錢，便通知彭男到案說明。彭男向警方供稱，當時缺錢花用，10月24日南下高雄，將銀行帳戶販賣給集團使用，隨後被囚禁在廉價旅館內，集團發現帳戶可匯款後，將他強押至銀行臨櫃提款，直到被列為警示帳戶後，25日將開車送彭男回台中。

警方根據線索，發現集團藏身在三民區旅順透天民宅內，10日上午與三民一分局警力，到現場附近埋伏。直到有成員外出時，警方立即一擁而上壓制逮捕，總共先逮捕4名成員，隨後警方進屋內追查，將屋內的主嫌與另一成員一網打盡。並查獲手機、點鈔機，7把刀械、2把折疊刀、刑警背心、防彈背心、刑警帽等證物。

據了解，陳男為集團主嫌，與友人32歲林男、24歲盧男、30歲郭男、18歲林男、羅姓少年5名成員共組集團，而郭男、林男涉傷害罪遭高雄地檢署通緝。11日全案依洗錢防制法、詐欺罪、妨害自由等罪嫌分別移送高雄地檢署及高雄少年及家事法院偵辦。

此外，警方還在屋內發現有刑警背心、防彈背心、刑警帽。警方初步懷疑陳男等人裝扮假警察詐騙冒充警察所穿。警方查出至少2人遭囚，其一為彭男，另一位身分待查證。至於詳細金流與遭囚人數，警方仍待調查釐清當中。