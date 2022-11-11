信義房屋在第45屆時報金像獎，以電通ＭＢ創作的「信任幸福系列」作品，拿下「年度最佳廣告主」獎項，信義房屋品牌發展處行銷部執行協理劉大成代表出席領獎，劉大成表示，信義房屋很高興能參加時報金像獎頒獎典禮這個盛會，看到這麼多創意人以及這麼多優秀的作品齊聚一堂，希望我們的作品能為社會帶來更正面的影響，未來也可以能和這些創意人有更多合作、創作的機會。

劉大成表示，信義房屋一直以來以「信任」為經營的核心理念，也針對客戶的需求不斷創新，希望客戶在居住、生活上有任何的需求都可以在第一時間想到信義房屋。在這次廣告影片的議題發想上，和電通團隊溝通很多，一方面是過去做的廣告影片大多是以「社區服務」為主，傳達信義房屋的品牌特色是很瞭解消費者，但是在2020年打破慣例推出《信義房屋 信任》首部曲，接著在2021年推出《信義房屋 信任幸福二部曲》，希望有更多的議題與社會多一點互動，不只是單純做品牌行銷而已。

2020年的主題是「結婚」，當時社會上有許多如不婚、離婚等議題，也再衍生出如少子化等更多議題，這些都是可以被討論的。廣告片首部曲的主題不單只是鼓勵大家結婚，而是希望能有更多對於「為什麼要結婚？」、「婚姻的意義是什麼？」有更多的思考，讓大家再想想「你是不是確定要和這個人共度一生？」於是又能回到我們企業的經營核心理念「信任」。

時報金像獎年度最佳廣告主信義房屋得獎作品《信任幸福首部曲》廣告畫面。(圖／時報金像獎提供)

第二年，電通提出的另一個看法，很多新人在結婚之後並不是如童話般「王子和公主過著幸福快樂的生活」，真實的生活是婚後還會有更多的問題需要一起去面對。例如在廣告片二部曲中，我們讓男女主角再續前緣，但是他們遇到的是不孕症的問題，這和時下許多家庭面臨的挑戰是相同的，這支廣告換了另外一個角度來看「婚姻」，以及「信任」如何在婚姻當中體現。

時報金像獎年度最佳廣告主信義房屋得獎作品《信任幸福二部曲》廣告畫面。（圖／時報金像獎提供）

信義房屋今年於時報金像獎拿到了影片類建築項金像獎、行銷類建築項金像獎、技術類最佳導演獎、技術類最佳文案對白獎、影片類建築項銀像獎及影片類公益項佳作。金手指獎則獲得了視頻行銷金手指獎、內容行銷金手指獎、娛樂行銷類佳作以及長視頻創意類佳作等諸多奬項。