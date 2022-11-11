2022年11月26日將舉行九合一大選，台中市共有1880個投開票所，台中市政府警察局11日指出，當日將投入警力6千餘人，進行各項安全維護工作，局長蔡蒼柏指出，年底選舉，警方絕對有能力與決心做好治安維護工作，不容許暴力或其他非法手段干涉投票、選舉情事，並恪遵行政中立，達成「投票前平安、投票日平順、開票後平穩」3大目標。

台中市政府警察局表示，國內近期發生幾起槍擊案件，正值選舉前敏感時刻，警方不敢大意，已通知轄區各分局持續加強各候選人人身、競選總部、服務處及住（居）所等安全維護作為，防止各種危害情事發生。

台中市警方另針對大型造勢場合及遊行活動，除部署警力執行安全維護外，為防爆裂物危害，均派警犬隊輪流前往場勘偵蒐爆裂物；為防止未經無法申請之空拍機干擾，由無人機隊利用電波干擾器引導至地面，並追查操作人員，做好全面性安全維護作為。

警方於選舉期間執行「查賄制暴工作」，推動肅槍、掃黑、緝毒、打詐及取締賭博等重點工作，自7月迄今檢肅掃蕩黑道幫派列治平專案目標共29名，另拘提、逮捕共犯138人。

警方指出，查緝非法槍彈計42件、逮捕38人，查獲各類槍枝52枝（其中制式10枝、非制式38枝、其他槍枝4枝），各類子彈778顆，另查獲改造槍械場所2處。破獲詐欺集團144件逮捕1148人，查扣不法所得計1億9835萬9348元。

警方表示，賄選及選舉賭盤嚴重危害選舉公平性，此次掃蕩賭博及選舉賭盤計8件，另查獲各類賭博案216件、拘提、逮捕561人（其中網路賭博117件、破獲賭博機房24件），查扣現金6440餘萬元，後續清查賭資逾544億元。

警方提醒，民眾如發現有賄選買票或選舉賭盤不法情事，打110檢舉專線報案，檢舉者身分保密，警方若查獲賄選等違反選罷法案件，依案情將可獲取最高1000萬元之高額檢舉獎金，呼籲大家守護民主法治，讓選舉平安落幕。