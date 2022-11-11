嘉義市鐵路高架化已施工45.8％，總經費238.98億元，要地方負擔48.21億，市長黃敏惠11日到議會施政報告，再次要求中央兌現鐵路高架化全額負擔的承諾；議員蔡文旭則批新規畫的10大旗艦計都是中長程計畫，兌現遙遙無期。

黃敏惠表示，執政近4年來，疫情嚴峻、經濟低迷，2015經濟陷入谷底，加上中央承諾鐵路高架化全額負擔跳票、大南方計畫也跳過嘉義市等困境，但市府團隊持續用各種創新作為來振興經濟。

黃敏惠指出，嘉義市營利事業銷售額連續3年創新高，2019年2311億元、2020年2315億元、2021年2537億元，每戶家庭可支配所得連續3年破百萬元，且在不舉債情形下，能配合中央五倍券加碼普發消費金2000元，這就是市府與民眾攜手突破疫情衝擊經濟的困境。

黃敏惠也表示，鐵路高架化總經費238.98億元，車站主體工程今年3月31日已動工，截至9月底鐵路高架化工程總進度為45.8％，全力朝2025年底通車及2026年全數完工的目標努力，但是中央全額負擔的承諾跳票，要地方負擔38.33億，今年又增加9.88億元，總共增加48.21億元，由於重大建設不能停頓，目前已付出11億多元，對地方財政是很大的困難，希望中央公平對待嘉義市，兌現承諾。

黃敏惠還提出10大旗艦計畫，規畫讓嘉義市未來持續升級，包括有「3環3橫3縱新路網」、「雙鐵輕軌先行」的城際交通運輸系統，「西區大發展」透過強化經貿、交通、醫療、教育、居住等5大產業的磁吸鄰近人口移居。

議員蔡文旭則批10大旗鑑計畫是嘉義市的長期發展方向，若黃市長繼續執政，未來任期內恐將無法實現；還有市政大樓北棟經費18年來未動，經費從21億元暴增至41億，也是遙遙無期。