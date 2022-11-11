藝人賈永婕弟弟賈永麒指控舅舅羅宗仁和舅媽楊悅如，涉嫌利用母親失智詐騙房子押租金、銀行存款2、300萬元，台北地檢署依據房仲、房客證詞，指房子出租時，是由賈母親自到場簽名，另查無銀行存款遭盜領的事證，11日不起訴羅、楊2人。

74歲賈母羅靜媛原獨居在北市敦化南路老家，去年一度搬去與弟弟羅宗仁同住，後被賈永婕的弟弟賈永麒接走，賈永麒懷疑，舅舅羅宗仁和舅媽楊悅如，利用媽媽失智的機會，把老家出租，詐走13萬2000元的押租金，另騙走媽媽富邦、花旗2間銀行存款約200萬元。

檢方調查時，羅宗仁夫婦否認犯罪，稱房子是姐姐同意出租的，至於去銀行提款是要做為姊弟妹們生活開銷之用。檢方傳喚房仲業者及房客，2人證稱租賃契約是賈母到現場親簽，還閒聊了一陣子，並收下押租金，之後的租金是以匯款方式支付。

另賈母的2名妹妹證稱，姊姊是自己到銀行辦理提存，並稱曾約賈永麒和妻女一起吃飯，沒想到後來賈母一到場，賈永麒看了就轉頭走人。檢方認羅宗仁夫婦罪嫌不足，處分不起訴。