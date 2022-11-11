台灣奧美集團於今年第45屆時報金像獎暨第23屆金手指獎上大放異彩，不但以《IKEA Dollar Catalogue》摘得2022年度最佳金像獎；《HPV愛的喇叭手》更獲得了第23屆Click Awards年度最佳金手指獎；同時也拿下二大獎年度最佳代理商雙料冠軍。

台灣奧美集團創意長龔大中表示，這幾年有感受到越來越多兩岸三地的華文創意作品，在時報金像獎或是金手指獎出現，在質與量上都競爭得更加激烈。是在華文地區、華語廣告市場上很重要的獎項。龔大中表示，能在時報金像獎或是金手指獎拿獎的難度比往年更高，因為有許多來自大陸的作品，像去年上海天與空的作品，今年W的作品，都是很強大的對手，能拿到獎感到更光榮。今年奧美得獎較多的作品是《HPV愛的喇叭手》，用台灣在地以及社群上對於「性」的有趣語言方式，成功傳遞了防治HPV病毒的嚴肅課題，團隊將這些「不好談」、「公益衛教」的議題包裝成有趣的娛樂內容。

年度最佳金手指獎作品《HPV愛的喇叭手》 廣告畫面。（圖／時報金像獎提供)

另一個作品《IKEA Dollar Catalogue》則是一個很小巧的、是一個很經濟性、非常聰明又很突破的作品。把IKEA的低價商品依價格做編頁的方式來呈現，也就是從1塊錢（第一頁）開始一直編到第一百頁，以電子型錄的方式創造出低價、高品質的效益，也創造了很好的生意，真正把「創意變成好生意」的最佳體現。這個作品也因為它這麼小巧卻能帶來這麼強大影響力和效果，應該是今天典禮上的最大贏家。

年度最佳金像獎作品《IKEA Dollar Catalogue》以價格為頁數畫面。（圖／/時報金像獎提供)

龔大中表示，去年奧美是拿金手指獎的年度最佳代理商，今年是首次同時拿到時報金像獎和金手指獎的最佳代理商，給了很大的鼓勵。是台灣奧美證明了在數位科技領域上改革的成功，同時也代表奧美在原本擅長說故事和行銷的能力也得到全面提升，對所有團隊同仁的努力都是最好的回饋。

台灣奧美集團團隊頒獎典禮合影。（圖／時報金像獎提供)

傳播環境的變化帶給廣告代理商的挑戰一直都在，雖然所有的代理商都在做數位轉型，其實所謂數位和傳統是沒有分界的。最大挑戰是媒體的分眾、消費者的分眾。要如何去找到目標對象，跟他們說話，這比以往更加的複雜、更加龐大。也因為分眾化、分工化，每一件工作都被切成很多碎片，要如何跳出來讓消費者看到，最終要能克服這些挑戰還是要回到創意，只有好的創意才能在分眾時代，被看到、被聽見，達到與消費者互動的目的。

台灣奧美集團今年獲得時報金像獎及金手指獎作品。（圖／時報金像獎提供)

台灣奧美集團今年獲得時報金像獎及金手指獎作品。（圖／時報金像獎提供)

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