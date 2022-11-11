美國財政部公布下半年度匯率政策報告，觀察期間為去年7月至今年6月，結果沒有任何貿易對手國被列為匯率操縱國，台灣這次還是維持僅二項超標，即對美貿易順差逾200億美元，及經常帳順差逾國內生產毛額（GDP）的2％，故續列入一般觀察名單，央行強調，未來無須與美方特別進行密切磋商，但持續密切溝通。

央行表示，去年4月至今，央行已與美國財政部舉行多次會議，就台美雙邊貿易及匯率議題，表達我方的立場，雙方溝通良好。美方在這次匯率政策報告也表示，雙方討論十分具有成效，有助於雙方共同瞭解美方所關注新台幣匯率政策議題的立場。

央行指出，美方認同並支持台灣持續採行自疫情以來的政策搭配措施，以支撐國內需求、提高勞動所得份額、隔絕外部衝擊，並以財政支援弱勢族群、促進綠色經濟、增進能源彈性，且新台幣匯率走勢能反映經濟基本面等。

央行重申，與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。