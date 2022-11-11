針對選前之夜場地藍綠持續交火，民進黨新北市長候選人林佳龍今批評，「侯友宜作弊搞黑箱」，對此，侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢表示，板橋第一運動場的借用規定，完全公開透明，國民黨新北市黨部也已清楚說明，依規定於6個月前，具名申請，周邊道路為此次活動安全計畫內含的疏散範圍，過程一切合乎規定。

反觀林佳龍陣營，動作慢半拍、沒借到場地，又不想照規定走，只想透過政治手段，為難員警、為難區公所人員，根本就像是「沒訂到位，非要強闖店內，硬要和訂到位客人併桌的奧客」，不斷上演一哭二鬧三耍賴的行徑，林佳龍就是今年選舉中的「最大巨嬰」。

吳亮賢表示，區公所已說明林佳龍競選總部，擬借用路段為新站路至海山路段，將影響整體交通動線，且當天板橋第一運動場已經體育處核准相關單位申請大型集會活動，「兩活動區塊距離之近，幾無緩衝空間」，所以無法同意林佳龍競總於區運路借用之申請。

吳亮賢說，對於選前之夜可能吸引破萬人參與，林佳龍競選辦公室卻無視大型活動疏散的必要性及安全性，硬也要在緊鄰板一運動場的區運路舉辦選前之夜，「難不成在林佳龍的眼中，民眾的安全絲毫不重要？令人懷疑，林佳龍是為了個人選舉，蓄意製造話題，甚至衝突，只為墊高自己聲量，如此自私、無良的行為，令人唾棄」。